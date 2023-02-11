Son dakika: Kahramanmaraş depremi ne kadar büyüktü? Şiddetini gözler önüne seren tablo

Son dakika haberi... Önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan ardından yine aynı kentin Pazarcık ilçesi merkezli 7.6 şiddetli gerçekleşen üst üste depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı.
DEPREM 10 İLİMİZİ VURDU
Depremler Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Diyarbakır illerimizi çok ciddi şekilde etkiledi. Binlerce bina yıkıldı. On binlerce vatandaşımızı kaybettik.
KOBE, KOCAELİ, MARAŞ... KORKUNÇ TABLO
Öte yandan ünlü Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden depremin dehşete düşüren boyutunu gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Ercan, 1995 Kobe, 1999 Kocaeli ve son olarak Kahramanmaraş depremlerinin karşılaştırıldığı bir tabloyu paylaştı.
"DEPREMİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUANLAŞILMIYOR MU?"
Kahramanmaraş depremi ne kadar büyüktü? sorusunu cevaplayan Ercan "Kahramanmaraş (M7,9) depreminin sarsım algısının (Kırmızı), Kocaeli (M7,5) ile Kobe-Japonya (M7,3) ile karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğu anlaşılmıyor mu? Depremin süresi 85 saniyedir. 330 km'yi 85 saniyede çatır çutur kırmıştır." ifadelerini kullandı.
Söz konusu grafik tam anlamıyla korkunç gerçeği de gözler önüne serdi.