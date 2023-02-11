Son dakika: Kahramanmaraş depremi ne kadar büyüktü? Şiddetini gözler önüne seren tablo

"DEPREMİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUANLAŞILMIYOR MU?"

Kahramanmaraş depremi ne kadar büyüktü? sorusunu cevaplayan Ercan "Kahramanmaraş (M7,9) depreminin sarsım algısının (Kırmızı), Kocaeli (M7,5) ile Kobe-Japonya (M7,3) ile karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğu anlaşılmıyor mu? Depremin süresi 85 saniyedir. 330 km'yi 85 saniyede çatır çutur kırmıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu grafik tam anlamıyla korkunç gerçeği de gözler önüne serdi.