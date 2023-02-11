Yüzer hastane TCG Bayraktar depremzedelere "nefes" oldu

"ARTÇILARDA TAVANIN ALTINDA KALDIM"

TCG Bayraktar'a gelen 40 yaşındaki Nazan Dönmez, AA muhabirine, limandaki yüzer hastanenin varlığını kardeşinden öğrendiğini söyledi.

Depremde ayağından yaralandığını belirten Dönmez, "İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde deprem sırasında yatakta kalakaldık, duvar üzerime yıkıldı. Sonrasındaki artçılarda tavanın altında kaldım. 5 saatte çıktık, bu haldeyiz." dedi.

Dönmez, yüzer hastanede tedavisinin sürdüğünü, sağlık personelinin ilgisinden memnun olduğunu anlattı.

Depremde evinde hasar oluşan iki çocuk annesi Hacer Başak ise 9 aylık oğlu Burak'ın tedavisi için gemiye geldiklerini ifade etti.

Başak, evlerinde aşırı derecede çatlaklar oluştuğu için çadıra yerleştiklerini dile getirerek, "Bebeğim deprem gecesi dışarıda kaldığımız için ateşlendi. O günden sonra da yağmur, fırtınada hastalandı. Nefes alamıyor, kusma ve öksürük var. Şu an burada çok güzel ilgileniyorlar. İnşallah iyi olacak. Burayı sosyal medya aracılığıyla görür görmez geldik. İyi ki de gelmişiz." diye konuştu.