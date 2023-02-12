147. saatte kurtarılan Cudi’nin ilk sözleri: “Ben çok kirliyim, beni hamama götürün”

Kurtarma çalışmaları sırasında Cudi, "Sayıyorum. Biz 7 gündür çöküntü altındayız. Ben çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi. Cudi sedye ile ambulansa bindirilirken, "Su verecek misiniz?" diye sordu.

Kepez Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin "Kimse var mı?" çağrısına ses gelmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak madencileri, Kütahya madencileri ve İstanbul itfaiyesi de destek oldu. Kepez Belediyesi ekipleri, Cudi'nin 7 katlı binadan zemine indiğini, oluşan yaşam boşluğu sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

