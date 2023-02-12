Deprem 500 atom bombası gücünde

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan İlçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD Genel Merkezinde konuşan Tatar, "İlk depremin etkin olduğu süre 65 saniye, yani 65 saniye boyunca yıkıcı bir etki yaptı. İkinci depremin etkili olduğu süreyse 45 saniye. Her iki depremle birlikte bölge yaklaşık 2 dakika boyunca ciddi şekilde sarsıldı. Bu 7.7 büyüklüğündeki bir depremin açığa çıkardığı enerji basitçe anlatmak istersek 500 tane atom bombasının oluşturduğu etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Bunu bu şekilde değerlendirmenin faydası var. Ayrıca 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Artçı sarsıntıların çok büyük etkisi var. Büyük çoğunluğu 4'ün üzerinde" açıklamasında bulundu.Tatar, vatandaşların sosyal medyadan her gördüğüne inanmaması gerektiğini, bölgedeki ekiplerden anbean sürekli sahadan bilgi alındığını vurgulayarak "Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. Teknik olarak şunu söyleyeyim; özellikle 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden 2 ana konu var. Biri 'Hatay'da baraj patladı', dün Tarım ve Orman Bakanımızın açıkladığı gibi böyle bir durum yok. Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın" dedi.Deprem uzmanları, Kahramanmaraş depreminin ortaya çıkardığı enerjinin 500 atom bombası gücünde olduğu yönündeki açıklamayla ilgili SABAH'a değerlendirmede bulundu.500 tane Hiroşima'ya atılan atom bombası büyüklüğünde bu deprem. Depremlerin büyüklüğü enerjisine göre ölçülür. Bu atom bombası da enerji eş değeridir. 500 tanesinin bir anda patlatılmasını düşünün. Fayı hareket ettirmek için ortaya çıkan enerji bu.Koca kıtalar hareket ediyor. Bu hareketini bir buçuk dakika içinde hızla yapıyor. Bu büyük güç, atom ya da hidrojen bombasının gücü ile ifade ediliyor. Etki bakımından dünyanın en önemli depremlerinden.