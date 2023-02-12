‘Gücüm yettiği kadar’

Kahramanmaraş merkez üslü 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremle birlikte 10 ili vuran asrın felaketinde 5'inci gün geride kaldı.Dünya Göçebe Oyunları Komitesi'nce Eylül 2022'de Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda kullanılan 50 konteyner, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderiliyor.Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun'un Havza ilçesinde besicilik yapanlarla çobanlar, depremzedeler için AFAD hesabına bağış yaptı. Kesilen 36 koyundan elde edilen 86 bin 350 lira AFAD'ın yardım hesabına yatırıldı.Bartın'da Kerem Aydın, bahçesinden toplayıp depoya bıraktığı 80 ton kiviyi, deprem bölgesine gönderildi.Sinop'ta 9 yaşındaki Elif Erva Koca, telefon almak için bir yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışladı. Minik Elif, "Telefonu daha sonra da alabilirim" dedi.İstanbul Kağıthane Belediyesi bölgeye 60, Fatih Belediyesi 42, Esenler Belediyesi 60, Sultangazi Belediyesi 65, Eyüpsultan Belediyesi 25, Beyoğlu Belediyesi 55, Ümraniye Belediyesi 150, Pendik Belediyesi 78, Tuzla Belediyesi 82, Şile Belediyesi 20 TIR'ı bölgeye gönderdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi 4 kamyon, 1 TIR, 3 kazıcı yükleyici, 1 yükleyici, 1 ambulans, 1 mobil fırın, 1 mobil mutfak, 1 mobil büfe, 24 otobüs ve minibüs ile bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor.Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait öğrenci bölge yurtlarında 671'i depremzede vatandaş, 223'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 894 kişi konaklıyor. 3'ü kamyon ve 3'ü TIR olmak üzere toplamda 6 adet insani yardım filosu bölgeye gönderildi.İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) 20 araçlık ekibiyle depremden etkilenen bölgelere hayati önem taşıyan malzemeleri ulaştırdı.Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 150 bin lira yardım topladı.2004'te Şırnak'ta çobanlık yaparken bulduğu cismin patlaması sonucu iki kolunu dirsekten itibaren ve sağ gözünü tamamen kaybeden Bayram Yılmaz, olmayan kolları ve görmeyen bir gözüne rağmen, Antalya'da yardım toplama merkezinde çalışıyor. Yılmaz, "Gönül fazlasını yapmak isterdi. Sağ olsun burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben bir engelli olarak elimden geldiği, gücümün yettiği kadar bu insanlar için bu mücadelemi veriyorum. Onlar için bir şey yapabiliyorsak ne mutlu" dedi.Antalya'dan oyuncaklarını ve bir zarfın içinde harçlıklarını gönderen 6 yaşındaki Elisa Ecrin Şişe'nin yazdığı mektup, Koordinatör Vali olarak Kahramanmaraş'a görevlendirilen Karaman Valisi Tuncay Akkoyun tarafından paylaşıldı. 6 yaşındaki Şişe'nin ailesi tarafından çekilen videoda, "Oyuncaklarım ve giyeceklerim hazır. Artık abur cubur yemeyeceğim. Depremdeki arkadaşlarımı düşüneceğim" diyerek paraları zarfa koyması yer alıyor.Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da başlattıkları kampanyada topladıkları yardım malzemelerini, grup şirketlerinden Kargom Sende ile deprem bölgesine ulaştırıyor. Kargom Sende lojistik ağıyla cuma akşamı saat 19.00'da Adana AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere yola çıkan TIR cumartesi günü öğle saatlerinde Adana'ya vardı. Dağıtımların AFAD koordinasyonunda Adana TURKUVAZ Bölge Müdürlüğü'nden depremzedelere ulaştırılacağı öğrenildi.Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda toplanan yardım kolileri içerisinden çıkan ve miniklerin kaleme aldığı notlar ise duygusal anlar yaşanmasına sebep oluyor.Bir çocuğun yazdığı notta, "Ben Ömer Faruk Toykar, bayram harçlıklarımla aldığım itfaiyemi size yolluyorum. Çok isterdim itfaiyeci olup sizi o betonların altından kurtarmayı. Size çok dua ediyoruz ben ve kardeşlerim" ifadeleri yer aldı.Diğer mesajda ise "Bu notu okuyan canım kardeşim üzüntünü kalbimde hissediyorum. Ama hepsi geçecek. Ben inanıyorum, sen de inanmalısın. Bana daha önce iyi gelen kitaplarımı seninle paylaşmak istiyorum. Umarım sana da iyi gelir" ifadeleri duygulandırdı.Erzurum'da 67 yaşındaki Nazime Kılıç isimli bir nine, beslediği boğasını satarak elde ettiği 23 bin lirayı depremzedelere gönderdi. Kılıç "Elimle besledim büyüttüm. Deprem bölgesindeki kardeşlerime helal olsun" dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerdenetkilenenOsmaniye'ye Türkiye'nindört bir yanındangönderilen yardımmalzemelerininiçinden çıkan notlar,okuyanlara duyguluanlar yaşatıyor.