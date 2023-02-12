Hatay Havalimanı’na kontrol uçağı başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi

Türkiye'nin en güneyinde yer alan ve 16 yıl önce hizmete giren Hatay Havalimanı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar gördü. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki beton pist büyük hasar aldı. Havalimanı uçuşlara kapanırken, terminal binası çevresindeki toprak zeminde de 2 metreye yakın çökmeler yaşandı.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Depremin hemen ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı ekipler, DHMİ koordinesinde pistte tamirat ve bakım çalışmaları başlattı. Deprem sonrası oluşan yarıklar ve parçalanan bölümlerin beton asfalt ve temizlik çalışması yapıldı. DHMİ'ye bağlı, farklı kentlerden gelen iş makineleri ve özel ekipler çalışmalarını tamamladı.
İGA EKİPLERİNCE 96 SAATTE ONARILDI
Öte yandan, havalimanındaki onarım çalışmalarını gerçekleştiren İGA'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, depremlerde aldığı ağır hasar sonrasında kullanılamaz hale gelen ve tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı pistindeki tahribatın, bölgeye hızla intikal eden İGA inşaat ve teknik ekiplerinin hummalı çalışması ile onarıldığı kaydedilerek, "Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı'nın pistinin öncelikli olan iki kilometrelik bölümündeki çalışmalar, 12 Şubat Pazar günü itibarıyla tamamlanarak operasyona hazır hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, tüm bölgeyi sarsan depremler sonucunda 3 kilometrelik pistin 45 ayrı noktasında oluşan parçalanma ve yarıklar sebebiyle Hatay Havalimanı'nın ulaşıma kapatıldığı anımsatılarak, "Şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan ve yardımların zamanında bölgeye ulaşabilmesi için kritik önem teşkil eden havalimanının bir an önce hizmete açılması bekleniyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.
"YARDIMLARIN ULAŞMASI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, İGA'nın inşaat ve teknik ekiplerinin 4 gün boyunca aralıksız çalışarak 45 farklı noktaya hızlıca müdahale ettiğini belirtti.
Emsen, afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında hayati bir rol üstlenmesi beklenen Hatay Havalimanı'nın, İGA ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyon sonucunda bölge için adeta bir yaşam koridoruna dönüşeceğini vurguladı.
HAVALİMANINA BAŞARILI İNİŞ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'na kontrol uçağının başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdiğini söyledi.