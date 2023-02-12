Hesap verecekler

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. 250 konutlu Rönesans Rezidans'ı "Cennetten bir kare" sloganıyla pazarlayan Coşkun, önceki gün yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Üzerinde 10 bin 200 euro çıkan ve dün adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Coşkun'un mahkemede verdiği ifadede "Binada çökme olmadı, sadece yan yattı" dediği öğrenildi.Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı. 4 bloğu yıkılan 6 bloklu sitede onlarca kişi hayatını kaybetmişti.Yine Gaziantep Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirtilen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu da İstanbul'da gözaltına alındı.Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firma sahibi Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Alpargün'ün oğlu Hasan Can Alpargün de gözaltına alındı. Kentte sorumlu 62 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi.Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır başsavcılıkları da yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili soruşturma başlattı.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce, depremden etkilenen 10 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına, 'Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar' konulu yazı gönderildi. Yazıda, yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalar kapsamında yürütülecek soruşturmalarda etkinliğin ve yeknesaklığın sağlanmasına dikkat çekildi.SABAH