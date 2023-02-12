Göç İdaresi Başkanlığı "Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgası" iddialarını yalanladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN "YENİ SIĞINMACI" İDDİASINA YANIT:



Öte yandan,Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından "tek bir Suriyelinin dahi" Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.

Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor." iddiasına yanıt verdi.

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.