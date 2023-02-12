Haberler Gündem Haberleri STK’lar depremzedelerin hizmetinde
Giriş Tarihi: 12.2.2023

STK’lar depremzedelerin hizmetinde

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
STK’lar depremzedelerin hizmetinde
Deprem felaketinin ardından bölgeye giden sivil toplum kuruluşları da, yaraların sarılması için mücadele veriyor. Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait öğrenci bölge yurtlarında 671'i depremzede vatandaş, 223'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 894 kişi konaklıyor. Deprem bölgelerinde 24 saat sıcak su, yeme ve içme faaliyeti veren 4 adet TÜGVA destek merkezi, enerji ve şarj noktaları, 3'ü kamyon ve 3'ü TIR olmak üzere toplamda 6 adet insani yardım filosu bölgeye gönderildi. İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) 20 araçlık ekibiyle depremden etkilenen bölgelere, ısıtıcı, çadır, battaniye, kışlık elbise, bebek maması, hijyen malzemeleri, ev tipi jeneratör, kuru gıda, su, arama kurtarma ile daha birçok hayati önem taşıyan malzemeyi bölgeye taşıdı. Gaziantep'te mobil mutfak kurarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
STK’lar depremzedelerin hizmetinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA