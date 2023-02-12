STK’lar depremzedelerin hizmetinde

Deprem felaketinin ardından bölgeye giden sivil toplum kuruluşları da, yaraların sarılması için mücadele veriyor. Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait öğrenci bölge yurtlarında 671'i depremzede vatandaş, 223'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 894 kişi konaklıyor. Deprem bölgelerinde 24 saat sıcak su, yeme ve içme faaliyeti veren 4 adet TÜGVA destek merkezi, enerji ve şarj noktaları, 3'ü kamyon ve 3'ü TIR olmak üzere toplamda 6 adet insani yardım filosu bölgeye gönderildi. İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) 20 araçlık ekibiyle depremden etkilenen bölgelere, ısıtıcı, çadır, battaniye, kışlık elbise, bebek maması, hijyen malzemeleri, ev tipi jeneratör, kuru gıda, su, arama kurtarma ile daha birçok hayati önem taşıyan malzemeyi bölgeye taşıdı. Gaziantep'te mobil mutfak kurarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.