Yunanistan’dan Türkiye’ye destek mesajı: İlişkileri düzeltmek için başka bir depremi beklememeli

"HER ZAMAN ZOR ZAMANLARDA BİR ARAYA GELEN İKİ ÜLKE OLDUK"

Yunan Bakan Dendias, depremden etkilenen Adana'ya geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Yunanistan Dışişleri Bakanının iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye ile dayanışma göstermeyi amaçlayan ziyaretini "önemli" olarak değerlendirdi.

Çavuşoğlu, konuşmasında, "Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk." ifadelerini kullandı.