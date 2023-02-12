Yüreğimiz yanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından toprağa veriliyor.Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31) ile eşi Nilhan Mercan (31) ve ikiz çocukları Mehmet Ali Mercan ve Duru Mercan (3), yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Ekipler, Mercan ailesinin cansız bedenlerine ulaştı. Mercan ailesi fertlerinin cenazeleri, memleketleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyüne getirildi ve askeri tören düzenlendi.Cenaze namazlarının kılınmasının ardından Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan, eşi Nilhan ve ikizleri Mehmet Ali ile Duru, Evciler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Nazile Mercan, "Oğlum, 'Subay olacağım anne' dedi. 'Terörist çok, sana bir şey olursa dayanamam' dedim. 'Ölürsem de şerefimle öleceğim, ben subay olacağım' dedi. Nasipmiş oldu ama çok çabuk oldu. Ben bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Çocuklarıma doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ (26) ise, yaşadıkları binanın yıkılmasıyla eşi ve 10 aylık oğlu ile enkaz altında kaldı. Binada kurtarma çalışması yapan ekipler, 9 Şubat akşamı Cemalettin Öğ, eşi Elifnur Öğ ve çocukları Ömür Öğ'ün cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış buldu. Hatay'da yapılan işlemlerin ardından Jandarma Uzman Çavuş Öğ'ün cenazesi, düzenlenen askeri tören sonrası önceki gün İstanbul'da törenle toprağa verildi. Öğ'ün eşi Elifnur ve oğlu Ömür Öğ için ise dün memleketleri Çanakkale'de cenaze töreni düzenlendi.Dumlupınar Camii'ndeki cenaze törenine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Elifnur Öğ ve oğlu Ömür'ün yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Elifnur ve çocuğu Ömür, Çanakkale Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.Hatay'da enkaz altın kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi ve 2 kızının cenazeleri ise, Samsun'un Bafra ilçesinde yan yana toprağa verildi. Uzman Çavuş Aslan ile eşi Ayşe, kızları Mina Hazel ve Erva Sare Aslan'ın cenazeleri Bafra ilçesine getirildi. Aktekke Kuran Kursu Camisi'nde öğle vakti, Kuran kursu görevlisi kardeşi Necat Dilmaç tarafından ayrı ayrı kıldırılan cenaze namazlarının ardından Aslan ile eşi ve çocuklarının cenazeleri, Aktekke Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında yan yana defnedildi.Suriye'de görev yerine gitmek için hazırlık yapan ve geceyi Hatay Kırıkhan'da geçiren Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen depremde hayatını kaybetti. 2.5 ay sonra baba olacağı öğrenilen Abdülkadir Şen memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şen'in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırırken, acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen'in eşinin hamile olduğu ve 2.5 ay sonra baba olacağı öğrenildi.Piyade Sözleşmeli Er Emre Erdem ise, görev dönüşünde Hatay'da dinlenmek üzere bulunduğu otelin depremde yıkılması üzerine enkaz altında kaldı. Erdem'in Erzincan'a getirilen naaşı, Terzibaba Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Piri Sami Hazretleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatını kaybeden Burcu Efe, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Efe'nin cenazesi Bozhane Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş Vergi Dairesi Grup Müdürü Halil İnce ve kızı Melinay İnce memleketleri Kütahya'nın Emet ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.Asrın felaketi 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman'da 7 gazeteci hayatını kaybetti. Adıyaman'da yaşayan TV programcısı ve gazeteci İskender Korkut, Adıyaman Belediyesi Basın Müdürü ve Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Akan, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Üyesi ve internet sitesi sahibi Muhammed Akan, internet sitesi sahibi Burak Alkuş, yine internet sitesi sahibi Kemal Öner, televizyon programcısı Yunus Emre Doğan ve gazeteci yazar Hidayet Özdemir depremde hayatını kaybetti.SABAH