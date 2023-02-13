7. günde, mucize üstüne mucize

Kahramanmaraş merkezli olarak 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden tam 7 gün geçti. Depremde enkaz altında kalanlar için kritik süre olarak ifade edilen 72 saatin üzerinden bir o kadar daha zaman geçti. Ancak buna rağmen bölgeden mucize olarak ifade edilen kurtuluş hikâyeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında 7 gün boyunca yaşama tutunan, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi, dün bölgede canla başla görev yapan arama-kurtarma ekiplerinin mücadelesiyle kurtarıldı. Bu kurtuluşlar, binlerce binanın enkaza dönüştüğü, binlerce canı yitirdiğimiz depremin acısını bir nebze olsun dindirdi, umutları yeşertti. İşte, o kurtuluş hikayelerinden bazıları:Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 140 saat geçmesinin ardından inanılmaz bir kurtuluş daha yaşandı. Ekipler 27 yaşındaki Muhammed'i 10 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkardı. Enkaz altında Kuran okuyan ve kurtarma ekiplerine "Ben iyiyim" diyen Muhammed, dışarıya çıkarıldığında el sallayıp tekbir getirdi. Kurtarma ekipleri de tekbirler getirerek bu sevince ortak oldu. Ayrıca kentte 7 yaşındaki bir çocuk da Kırgızistan ekibi tarafından 138 saat sonra kurtarıldı. Dulkadiroğlu ilçesinde ise, anne ve babası 19'uncu saatte kurtarılan 9 yaşındaki kız çocuğu 135 saat sonra kurtarıldı.Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar, depremden 165 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Hatay'da ise 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, depremin 162. saatinde enkaz altından çıkarıldı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 62 yaşındaki Nazife Yılmaz, Hatay'da da 7 yaşındaki Mustafa adlı çocuk, 163. saatte kurtarılarak hastaneye kaldırıldılar.Antakya'da enkazları tarayan kurtarma ekipleri, 6 katlı Mutlular Apartmanı'nın enkazında yaşam belirtisi fark etti. Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalarda, enkaz altında olduğu saptanan ve epilepsi hastası Mustafa Sarıgül (35) ile iletişim kuruldu. 5 saat süren çalışmalarda ekiplere şarkı söyleyen Sarıgül, lahana turşusu sevdiğini söyledi. Kendisine ulaşan görevliye, "Arkada 3 bidon turşu var, onları da çıkarın yiyelim" dedi. Sarıgül, 149 saat sonra kurtarıldı. Turşuları ise enkazda kaldı.Antakya Yumak Mahallesi'nde, ekiplerin "Kimse var mı" çağrısına cevap veren 11 yaşındaki kız çocuğu Cudi ve anneannesi, 147 saat sonra kurtarıldı. Ekiplere, "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün" diyen Cudi, ambulansa taşınırken ise "Su verecek misiniz" diye de sordu.Antakya'da 8 katlı Alya Uçar Apartmanının enkazından ses gelmesi üzerine Kocaeli İtfaiyesi ve madenciler tarafından 142 saat sonra kurtarılan 32 yaşındaki Meltem öğretmenin ilk isteği ise 2 demli çay oldu.ANTAKYA'DA, bir enkazda ağlama seslerini duyan ekipler, 7 aylık Hamza bebeği, 140 saat sonra kurtardı. Antakya'da 57 yaşındaki Mehmet Sözer 137, Makbule adlı bir kadın da 142 saat sonra kurtarıldı. Antakya Cebrail Mahallesi'nde enkazdan gelen sesler üzerine koridor açan ekipler, hamile kadın ile 3 yaşındaki kızını 137 saat sonra kurtardı.HATAY'IN Defne ilçesinde Sümer Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkaz içerisinde yaşam koridoru oluşturan ekipler, 156 saat sonra Tolga Fakıoğlu'nu sağ olarak çıkardı. Kentte çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 55 yaşındaki Malik adlı vatandaş ise, Kayseri 1. Komando Tugayı ve Çin'den gelen arama ve kurtarma ekiplerince 156 saat sonra kurtarıldı.ADIYAMAN'DA Narlıkuyu sitesindeki 8 katlı A Blokta arama yapan ekipler, "Sesimi duyan varmı?. Duyuyorsan 3 kere vur" diye seslendi. Bir koltuk sayesinde oluşan yaşam üçgeninde kalan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici'de 3 kere vurdu. Ekipler, Hacı Ahmet'i 152 saat sonra kurtardı. Hacı Ahmet'in ilk sözü 'Amca su istiyorum' oldu. Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu ifade edildi.FURKAN Apartmanı'nın enkazından ses geldiği ihbarı sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ısı tespiti yaptı. Uzun süren çabaların ardından ekipler, 147 saat sonra 10 yaşındaki Eylül Kılıç'ı enkaz altından çıkardı Eylül'ün çıkartıldığında ekiplerin 'Aç mısın' sorusuna 'Hayır tokum, yemek yedim" diye cevap verdi.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi 155 saat sonra kurtardı. 9 yaşındaki Semih İnce, arama-kurtarma ekiplerinin 'ne istiyorsun' sorusuna Semih, "Bana damacana su getirin, çok susadım" cevabını verdi.HATAY Konak Apartmanı'nda deprem enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 5 yaşındaki bir kız çocuğu Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından sağ kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuğun kurtarıldığı görüntüleri, "150. Saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla paylaştı. Antakya ilçesinde ise, 29 yaşındaki Rabia Kalçın 151 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.BİTLİS Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da merkeze bağlı Alitaşı Mahallesi 2147. Sokak Mercan Apartmanı'nın enkazından ses alında harekete geçti. Çalışmalar sonucunda Rabia Kırmızı (30) ve Elif Kırmızı (26) isimli iki kız kardeşe ulaşıldı. Kız kardeşler depremden 152 saat sonra enkazdan çıkarıldı.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi 155 saat sonra kurtardı. 9 yaşındaki Semih İnce, arama-kurtarma ekiplerinin 'ne istiyorsun' sorusuna Semih, "Bana damacana su getirin, çok susadım" cevabını verdi.SABAH