Bakan Koca: 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerde tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 bin 300 vatandaşımızın tedavi altında olduğunu bildirdi. Bakan Koca şunları söyledi:
15.664'ü serviste, 3.636'sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.
145 BİNİ AŞKIN SAĞLIK PERSONELİ SAYISI
Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14.611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18.097'si doktor olmak üzere, halen 145.711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.
ECZANE HİZMETLERİ
Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.
İLAÇ VE TIBBİ MALZEME
Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Bu sevkiyatlarda 6'sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır.