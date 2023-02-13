Baykar’dan deprem mağdurlarına 1000 konut bağışı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı. Bayraktar, Kahramanmaraş'tan paylaştığı görüntülü mesajında şunları kaydetti: "Çok büyük iki depremle, çok büyük bir felaketle sarsıldık. Felaketin yaralarını sarmak için tüm milletimiz devletle sırt sırta seferber oldu. Bu noktadan sonra en önemli ihtiyaçların başında depremde evlerini kaybetmiş insanlarımız için yeni yaşam alanlarının ve mesken alanlarının inşa edilmesi geliyor.Tabii bu süreçte acil olarak geçici yaşam alanı olması maksadıyla AFAD'la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar Konteyner Kent'i inşallah hayata geçiriyoruz. Bunun yanında çok daha önemli gördüğümüz, mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve imkânı olan tüm kurumlarımızı, afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine de davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız." Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya paylaşımında "AFAD ile koordineli bir şekilde 1000 konut bağışlayarak #KonutSeferberliği başlatıyoruz. Toplam yardım miktarımız 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı. Acil barınma ihtiyacına destek olabilmek adına ilk etapta 2000 mağdur kardeşimizin yaşayabileceği BAYKAR Konteyner Kent'i hayata geçiriyoruz" dedi