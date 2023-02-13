Çocukları olmadı evlat edindikleri 3 çocuklarını da deprem aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat ve Elif Yenigül çifti, çocukları olmadığı için 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapmaya başladı. Depremin olduğu gece sarsıntıya uykuda yakalanan Murat ve Elif Yenigül, çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Yenigül çifti kurtarıldı ancak ailenin evlat edindiği Fatmagül ve koruyucu ailelik yaptıkları Dilara ile Alican kurtulamadı.SABAH'a konuşan baba Murat Yenigül, "Yavrularım beton yığınlarının altında kaldı, depremde anne ve babasını kaybeden çocuklara yeniden koruyucu aile olacağız" dedi. SABAH'a konuşan Murat Yenigül, "Rabbim bize çocuk vermedi. Biz onlara gözümüz gibi bakıyorduk. Yavrularım beton yığınının altında kaldı. İçim yanıyor, mal gitsin, mülk gitsin ama ciğerlerim neden gitti? Fatmagül doğduğu zaman evlatlık edindik, Dilara'yı 9 yaşında yanımıza aldık, Alican ise daha 5 aydır yanımızdaydı.Özel izin alıp, kucağıma aldım seve seve toprağa verdim. Fatmagül'ün hayalleri vardı. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra astsubaylık sınavı için hazırlanıyordu. Daha iki hafta önce doğum gününü kutlamıştık. Yeniden koruyucu aile olacağız.Depremde, yan binada oturan ağabeyim ve yengem ile torunları 11 yaşındaki Malik ve 9 yaşındaki Mert'i de kaybettik. Depremden hemen sonra çok fazla yardım geldi. Allah devlete zeval vermesin, devlet olmasa biz ne yapabiliriz? Hemen yardımlar geldi. Evimiz yıkıldı, çocuklarımızı kaybettik" dedi.