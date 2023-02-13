Kandilli: Depremde 7-8 metrelik kaymalar oldu

KandilliRasathanesi Müdürü Özener deprem bölgesinde 7 ila 8 metreye varan kaymalar yaşandığını belirtti. İki büyük depremin ardından, artçı depremlerin sürdüğünü ve 2 bin 700'den fazla artçı şok kaydedildiğini ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "17 Ağustos depreminden sonra da merkez üssünde 3 buçuk metrelik atımlar vardı. İlerleyen dönemdeki çalışmalarla daha da netleşecek fakat, 7-8 metreye varan atımlar, kaymalar gözlemlendi" dedi.