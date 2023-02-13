Kara gün dostu Al Sani

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider olan Al Sani, sosyal medya paylaşımında "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik" ifadelerini kullandı. Öte yandan Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri de dün Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.