Haberler Gündem Haberleri Oğuzhan Uğur ifade için savcılığa geldi
Giriş Tarihi: 13.2.2023 10:37 Son Güncelleme: 13.2.2023 10:55

Oğuzhan Uğur ifade için savcılığa geldi

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermeye geldi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Oğuzhan Uğur ifade için savcılığa geldi
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda "BaBala TV" isimli twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. Paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak "BaBala TV" isimli twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturmaya başlatılmıştı.

İFADE VERECEK
Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur İstanbul Adalet Sarayı'na savcılığa ifade vermek için geldi.
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Oğuzhan Uğur ifade için savcılığa geldi
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