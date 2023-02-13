SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün deprem gündemiyle toplanıyor

257 NOKTADA ÇADIR KENT KURULDU

257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve önemini vurgulayan Oktay, "Hasar tespit çalışmalarını bir haftaya kadar tamamlamak istiyoruz. Ay sonuna kadar kalıcı konutlar için çalışmalara başlamak istiyoruz. Normalleşmeye çalışıyoruz bununla ilgili tecrübemiz var dünyada ki en iyi ülke konumundayız. Hasar tespit çalışmalarını yapıp 10 bin Türk Lirası yardımlarını yapmaya başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımız tamamdır" ifadelerine yer verdi.