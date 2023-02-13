Yaralı yüreklerin insanlık koşusu

Bartın'ın Amasra ilçesinde geçen yıl Ekim ayında meydana gelen ve 42 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasından yaralı olarak kurtulan madenci Umut Güneş, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Mesai arkadaşlarını o kazada kayebdeb Güneş, asrın felaketi yaşanınca, 10 arkadaşı ile gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gelerek enkaz alanlarında çalışmaya başladı.SABAH'a konuşan Güneş "Maden faciasından sağ kurtulduğumda hafızam yerinde değildi. Birçok arkadaşımı kaybettiğimi, sonradan öğrendim. İşi döndüğümde, arkadaşlarımızın emaneti hatıraları vardı. Arkadaşlarını, kardeşlerini kaybetmek çok acı. Ben de belki buradaki insanların dualarıyla hayatta kaldım. Beni buraya çeken de içimdeki ses oldu. 5 yaşındaki çocuğumu ve hamile eşini geride bırakıp Kahramanmaraş'a geldim. Daha çok yardım etmeyi ve insanları daha çok sevindirmeyi kendime borç bildim.Devletimize, milletimize borcumuz var. Kimsenin arkadaşı, kardeşi vefat etmemesi için uğraşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendim bu acıyı yaşadığım için başkalarında acı yaşamamasını istiyorum. Ailemi çok seviyorum kimse de ailesini kaybetmesin istiyorum. Bu facialar bizi birbirimize daha çok yakınlaştırıyor" dedi.İzmir depreminde 12 yaşındaki oğlu Berk'in cansız bedenini elleriyle enkazdan çıkartan Meryem Öztürk yas sürecinde Enkazdan çıkmak için enkaza girmem lazım" diyerek AFAD gönüllüsü oldu. Depremi duyar duymaz Gaziantep'e giden Öztürk arama kurtarma çalışanlarına katıldı. Alana giden ilk ekiplerden birine dahil olan Meryem Öztürk SABAH'a konuştu: AKUT gönüllüsü olmak istediğimde 'Çocuğumu enkazdan çıkarttın, enkaza nasıl gireceksin?' diyenler vardı. Ama benim çıkış noktam bu oldu. İçime kapandım, işimden istifa ettim ama bir cana dokunabilmek beni daha mutlu edecekti. Berk'in güçlü annesi olarak kalmaya devam etmek istiyorum.