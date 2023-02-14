Pilot Yüzbaşı Merve ve eşi Yüzbaşı Pilot Kenan Nergiz’in fedakarlığı

Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli olan Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz, depremden sağ kurtularak çocuklarını Ankara'ya gönderip depremzedelerin imdadına koştular. Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kenan Nergiz, depremin olduğu ilk andan itibaren yaralı depremzedelerin tahliyesinde ve afetzedelere yardım ulaştırılmasında durmadan ve yorulmadan görev yapıyor.
Kara Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Kenan Nergiz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Malatya'daki evlerinde yakalandılar. Depremden çocuklarıyla birlikte sağ olarak kurtulan Nergiz çifti, çocuklarını Ankara'ya göndererek depremzedelere yardım etmek için göreve koştular. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından durmadan ve yorulmadan ekip arkadaşlarıyla birlikte yaralı depremzedelerin tahliyesinde ve yardımların ulaştırılmasında görev alan Yüzbaşı Merve Nergiz Adana'da, eşi Yüzbaşı Kenan Nergiz ise Malatya'da görev yapıyor.
GÖREV ÖNCELİĞİMİZDİR
"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak canla başla, tüm gücümüzle afet bölgesinde görev yapıyoruz" diyen Merve Nergiz, "Bu büyük depremde Hatay Serinyol Hava Görev Komutanlığında görevde, eşim ve çocuklarım ise Malatya Yeşilyurt'ta evimizde yakalanıp sağ olarak kurtulduk. Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir. Tam da bu yüzden sadece telefonla çocuklarımın, ailemin iyi olduğunu öğrenerek eşim ve ailemizin koordinesiyle çocuklarımızı derhal Ankara'ya gönderdik. İlk günden itibaren eşim Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz Malatya bölgesinde ben ve ekibim ise Adana'da diğer silah arkadaşlarımızla beraber görev yapmaya ve vatandaşlarımızın tahliyesine, onlara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.
1⃣"Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir."— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2023
Kara Havacılık Komutanlığında görevli olan Kara Pilot Yzb. Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yzb. Kenan Nergiz, depremden sağ kurtularak çocuklarını Ankara'ya gönderdiler ve hemen göreve koştular.
Beraberiz Türkiye🇹🇷 pic.twitter.com/oTa2Lu8zPd
DURMADAN YORULMADAN GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin tek yürek olarak yaraları sarmaya mücadele ettiğini vurgulayan Nergiz, "Bizimle beraber aynı durumda olan birçok ailenin olduğunun farkındayız. Devletimizin sivil, asker her bir ferdi olarak durmadan yorulmadan görev yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.