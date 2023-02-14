Pilot Yüzbaşı Merve ve eşi Yüzbaşı Pilot Kenan Nergiz’in fedakarlığı

GÖREV ÖNCELİĞİMİZDİR

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak canla başla, tüm gücümüzle afet bölgesinde görev yapıyoruz" diyen Merve Nergiz, "Bu büyük depremde Hatay Serinyol Hava Görev Komutanlığında görevde, eşim ve çocuklarım ise Malatya Yeşilyurt'ta evimizde yakalanıp sağ olarak kurtulduk. Bizler asker olarak yetiştirildik ve görev önceliğimizdir. Tam da bu yüzden sadece telefonla çocuklarımın, ailemin iyi olduğunu öğrenerek eşim ve ailemizin koordinesiyle çocuklarımızı derhal Ankara'ya gönderdik. İlk günden itibaren eşim Kara Pilot Yüzbaşı Kenan Nergiz Malatya bölgesinde ben ve ekibim ise Adana'da diğer silah arkadaşlarımızla beraber görev yapmaya ve vatandaşlarımızın tahliyesine, onlara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

DURMADAN YORULMADAN GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin tek yürek olarak yaraları sarmaya mücadele ettiğini vurgulayan Nergiz, "Bizimle beraber aynı durumda olan birçok ailenin olduğunun farkındayız. Devletimizin sivil, asker her bir ferdi olarak durmadan yorulmadan görev yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.