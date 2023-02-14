Taksim saldırısıyla ilgili korkunç detaylar! Bombayı iç çamaşırıyla taşımış

İddianamede, soruşturma kapsamında YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği aktarıldı.

ORGANİZE ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GELDİLER

İddianamede ayrıca, şüpheli Bilal Elhacmaos'ın Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği kaydedildi.

BOMBAYI İÇ ÇAMAŞIRINDA SAKLADI

İddianamenin detaylarında Ferhat Habeş'in evine gelip yerleşen Bilal Elhacmaos ve Ahlam Albashır'ın bu evde yaklaşık 3 hafta boyunca kaldıkları, eve ilk geldiklerinde kendilerine ayrılan odada Ahlam Albashır'ın, İdlib şehrinde üzerine giydiği iç çamaşırlarında saklı olan 2 grup halindeki toz malzemeyi çıkararak Bilal'e teslim ettiği, Bilal'in bu eşyaları İdlib'ten beri üzerinde bulunan siyah sırt çantasına yerleştirdiği ve çantanın fermuarına taktığı asma kilit ile muhafaza altına aldığı anlatıldı.

İLK KEŞİF 8 EKİM'DE

Tereörist Ahlam Albashır'ın, Bilal El Hacmaos'ın talimatı üzerine atölyede işçi olarak çalışan ve Ahlam'ın bir süre evine misafir olduğu Rama Eltaha'nın oğlu olan Elşeybun ile Taksim'e gitmeye karar verdikleri anlatılan iddianamede, Ahmet Elşeybun aracılığıyla iletişim kurulduğu sonrasında Ahlam Albashır'ın devamlı suretle hareket edeceği, korsan taksicilik faaliyeti yürüten, Yasir Korali vasıtasıyla Taksim'e gittikleri, Taksim meydanını ve İstiklal Caddesi'ni gezdikleri, Taksim'de gezerken Bilal El Hacmaos'ın, Ahmet Elşeybun'u görüntülü olarak aradığı, 1 saat gezdikten sonra meydanda bulunan heykelin önünde fotoğraf çektikleri, sonrasında aynı korsan taksiyle atölyeye döndükleri belirtildi. Taksim dönüşü Bilal'in, Ahlam'a çok polis olup olmadığını ve kontrol yapılıp yapılmadığını sorduğu, Ahlam'ın da kendilerine kimlik kontrolü yapılmadığını, yanlarında Ahmad Haj Hasan'ın da olduğunu, gezerken fotoğraf çektiklerini söylediği, bunun üzerine Bilal'in çekilen fotoğrafları Whatsapp üzerinden Hacı kod adlı şahsa göndermesini istediği anlaşıldı.

'KOCANIN İSTEDİKLERİNİ TEMİN ET'

Ahlam Albashır'ın dijital materyallerinde yapılan inceleme sonrası deşifre olan konuşmalarında; son keşif çalışmasından birkaç gün sonra, örgütsel bağlantı kurup kendisini evinde barındıran Rama Eltaha'nın taşınmasına yardım ettiği ve Rama'nın evinde kaldığı, bu sırada Hacı kod isimli örgüt yöneticisinin kendisini arayarak "Kocan Bilal'in yanına git, senden isteyeceklerini temin et" şeklinde talimat verdiği belirtildi.

BOMBAYI BİRLİKTE HAZIRLAMIŞLAR

İfadesinde bombanın bulunduğu poşetin içerisindeki maddenin ne olduğunu bilmediğini iddia eden Ahlam Albashır'ın Suriye'den eylem amacıyla getirdiği patlayıcı madde yapımında kullanılacak malzemeyi iç çamaşırlarına saklayarak getirdiği ortaya çıktı. Atölyede bombayı hazırlayan Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'ın' Hacı kod' isimli örgüt yöneticisini telefonla görüntülü arayarak iletişim kurduğu iddianamede yer aldı. 'Hacı kod' isimli örgüt yöneticisinin tüm işlemleri telefondan bizzat takip etmeye devam ettiği, yaklaşık 2,5 saat boyunca Bilal Elhacmaos ile Ahlam Albashır'ın el yapımı bombayı hazır hale getirdikleri öğrenildi.

3 BİN YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

154 sayfalık iddianamede 123 müşteki yer alırken 36 şüpheli sanık sıfatıyla ye aldı. 'Tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan bin 930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacaklar.