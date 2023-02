Acılı ailelere 100 bin TL acil ihtiyaç yardımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, K.Maraş merkezli depremlerin ardından koordinasyon merkezi olarak kullanılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Merkez Binası'nda dün düzenlenen kabine toplantısına başkanlık yaptı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları söyledi:Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine ayrı ayrı Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yıkıntıların arasından kurtulan veya arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve işyeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bir hafta içerisinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır.Türkiye'nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz, deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor. Kamu personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım ekipleriyle beraber doğrudan arama-kurtarma çalışmalarına iştirak eden profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı. Son vatandaşımızı da çıkartana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız.Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen olması, bina standartı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor. Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır. Çadır, konteyner, yurtlarla otel odaları ve kamu misafirhaneleriyle tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Amacımız konut ihtiyacını 1 yılda tamamlamaktır. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacak, çalışmaların sürmesini sağlayacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım şehirlerine, ilçelerine, işlerine ve hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa ve yorgunluğa kapılmadan beraberce yaraları saracak, kayıpları telafi edeceğiz.İlk etapta, oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız.Depremin hemen ardından uluslararası yardım çağrımıza 100 ülkeden cevap aldık. Bunlardan 84'ü 10 bin 943 arama kurtarma personeli ile sahadaki çalışmalara bilfiil katıldı. 4 ülkenin ekibi çalışmalarını tamamlayıp geri döndü. 61 farklı ülkeden 444 uçuşla ülkemize insani yardım ulaştırıldı. Afrika'dan Türk Cumhuriyetleri'ne, Amerika'ya kadar dost ve kardeş ülkeler milletimiz için seferber oldu.Bir yandan yıkıntıları kaldırırken, diğer yandan şu kış kıyamette milyonlarca vatandaşımıza en insani şartlarda barınma imkanı sağlayacak kapasiteyi oluşturmanın gayretindeyiz. Halihazırda yaklaşık 890 bini kamu yurtları ve tesislerinde, 50 bini otellerde olmak üzere toplamda 1.6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşımızın da bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz. Kurulan çadır sayısında 175 bini, konteyner sayısında 5 bin 400'ü, bölgeye gönderilen battaniye sayısında 2 milyon 652 bini geçtik.Bankacılık sektörümüz, 2022 yılı kârlarının yüzde itibariyle belli bir oranını şu an itibariyle 50 milyar lira civarında bunları bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Yurt içinde ve yurt dışında AFAD'a yapılan, şimdilik tutarı 8.3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını da deprem bölgesi için kullanıyoruz. Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler ve iş insanı bakanlarımızın katkılarıyla 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.(CHP liderine tepki) Bakıyorsunuz kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip, gösteri yapıyorlar ve bu milletin paralarının SPK'da veya farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün bir olma, beraber olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa, hayat boyu bu tür belgelerle zaten konuşmadın. Hayatın yalan, hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, senin mumun çoktan yandı ve yanmaya da devam ediyor. Bu iftiralar milletim tarafından affedilmeyecektir.