Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na telefonla bağlandı.

"ERDOĞAN'IN BİZLER İÇİN YAPTIKLARINI UNUTMADIK"

Başbakan Edi Rama, Türkiye'nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını unutmadıklarını belirterek, ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon euro bağışladıklarını açıkladı.

ULUSAL YAS İLAN ETTİLER

Yaşanan vahim olaydan Arnavutluk olarak büyük üzüntü duyduklarını kaydeden Rama, pazartesi günü ulusal yas ilan ederek, ülkede bayraklarını yarıya indirdiklerini hatırlattı.