Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için bağış gecesi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

"TEKYÜREK" yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

"TEKYÜREK" yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

ATV CANLI YAYIN

Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapıyor. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana geliyor.

Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım topluyor. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

DESTEK OLACAKLAR

Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak.

Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.