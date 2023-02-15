Bakan Yardımcısı Birpınar hafriyat ve çöpler için önlem alındığını açıkladı: “Belirli alanlara dökülecek”

ATIK DÖKEN BELEDİYELER UYARILDI, ALAN TEMİZLENDİ

Milleyha Sulak Alanı'na dökülen atıkların temizlendiğine başlandığını gösteren videoları sosyal medyadan paylaşan Birpınar, "Hatay Milleyha Sulak Alanına dökülen atıkların temizlenmesini başlattık. Bölgeye atık döken belediyeler uyarılmıştır. Akşama biter. Söz konusu bölgeye bir daha atık dökümü yapılmayacaktır. Destekleri için Koordinatör Amasya Valimiz Mustafa Masatlı'ya teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

ÖNLEM ALINDI! HAFRİYAT ATIKLARI BÜYÜK SIZDIRMAZ ALANLARA DÖKÜLECEK

Birpınar ayrıca hafriyat atıkları için büyük sızdırmaz alanlar üzerine çalıştıklarını sosyal medyadan açıklayarak, "Depremden çıkan hafriyat atıkları için büyük sızdırmaz alanlar üzerinde çalışıyoruz. Sulak alana kesinlikle dökülmeyecek. İçiniz rahat olsun. İlk günden bugüne kadar Hatay'dayız. Duyduğunuz bildiğiniz aksilikleri bize iletmeye devam edin lütfen. Gerçek doğaseverler cansınız. İnşaat hafriyat atıklarının döküleceği yerde maksimum güvenlik de olacak. Hatay genelinde de döküm alanlarını belirliyoruz. Sit alanları, milli park. Sulak alan vb. dışında kalan alanlardan seçeceğiz. Kesinlikle yerüstü ve yeraltı sularını koruyacak şekilde planlamayı yapıyoruz. Asbestli ve tehlikeli atıklar ayıklanacak" dedi.

MİLLİ PARKLAR DA AÇIKLAMA YAPTI: "KORUMA ALTINDA!"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hatay Milleyha Sulak Alanına, bir kamyon enkaz atıklarının döküldüğü ihbarı üzerine; Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP), malzemenin kaldırılmasına başlamıştır. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı; DKMP tarafından koruma altındadır" ifadeleri kullanıldı.