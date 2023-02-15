Başkan Erdoğan Dubai’deki Dünya Liderler Zirvesi’ne hitap etti: Kara gün dostlarını unutmayacağız

Zirve sırasında yapılacak istişarelerin, dünyada barış ve adalete katkı sağlayacağına inanıyorum. Esasen, bizzat aranızda olmayı planlamıştım. Ancak 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle buna muvaffak olamadık. Bu süreçte, zirvenin ev sahibi BAE ve 100'den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldık. Kimi ülkeler bizzat arayarak, kimisi kurtarma ekiplerini göndererek, kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek Türkiye ile dayanışmasını ortaya koydu. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu afet, uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Koronavirüs salgını döneminde dünyanın dört bir yanına gönderdiğimiz yardımlarımızda Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var" sözünü düstur edinmiştik. Bugün de Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Balkanlar'a, Avrupa'dan Körfez Bölgesi'ne kadar yüz milyonlarca dost ve kardeşimizin bizlere uzattıkları yardım ellerine şahit oluyoruz. Kısıtlı imkânlarına rağmen, elindeki avucundaki varını, yoğunu ülkemize gönderen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. AABir taraftan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da çadır, konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz. İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz. Türk devleti olarak bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek en kısa sürede saracağız.Dünyadoğal afetler, iklim değişikliği, göç, savaşlar gibi meydan okumalarla karşı karşıya. Dünya ekonomisi ve kalkınma çabaları zorlu bir dönemden geçiyor. Tüm bu sınamalar karşısında küresel yönetişim ve yakın işbirliği, dünyamızın geleceği bakımından belirleyici olacaktır.Sadeceülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. İlk andan itibaren devletin ve milletin tüm imkânlarını afet bölgesi için seferber ettik. Devletin ilgili kurumlarının yanında STK'lar ve gönüllüler, afetzedelere yardım etmek için yoğun çaba harcadı.