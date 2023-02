Bu zor günleri birlikte aşacağız

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında deprem bölgelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Muhalefet ve sosyal medya fenomenlerini eleştiren Bahçeli, devletin ve hükümetin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti. Bahçeli şunları söyledi:Enkazın üzerinde tepinen, göçüğün altında ikbal tezgâhı kuran, feryadımızdan siyasi rant aşırmak için çırpınan utanmazlara her dönemde bilavasıta şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken, milletimizin ahları vahları arşı titretirken, afetzedeler can havliyle hayata tutunmaya çalışırken, kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan ve insanlık fukaralarını esefle, ibretle, öfkeyle izledik.Yaralarımızı saracağız, yıkımı telafi edeceğiz. Çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz, can vereceğiz, destek vereceğiz. Sadece 10 ilimize değil, Türkiye'mizin de üzerine göçen binaları teker teker kaldıracağız, hepimiz tek bilek olup Türk bayrağını dalgalandıracağız. Kem gözler, kötü niyetler, kurusıkı atan gafiller bilmese de Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacağız.Devletimiz ve hükümetimiz, en aşağılık karalama ve iftira kampanyalarına aldırış etmeden tarihi görevinin gereğini dört başı mamur şekilde yaptı. Cumhurbaşkanımız depremle yıkıma uğrayan illerimize intikal ederek incelemelerde bulundu, vatandaşlarımızla buluştu, acıları paylaştı, gözyaşlarını silmek için çaba gösterdi. Ben de titiz ve hassas kurtarma çalışmalarını meşgul etmemek, bilhassa Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. 'Devlet yok' diyen karakter yoksunları, iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir.Türk devleti ayağa kalkmıştır. Adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır. 70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur. Hepsine teşekkür ediyoruz. Zor zamanda yanımızda oldular. Muhalefet ne yaptı? Nasıl bu kadar ülkesine yabancılaştı? Nasıl bir kötürüm ve köhne anlayışa savruldu?Menfaatperestler, sosyal medya gösterisi yapan haşeratlar, acılarımızı malzeme yapan ucuz reklam meraklısı aymazlar, tribüne oynayan asalaklar hepsi birden ortalığa üşüşmüştür. Devletin yapamadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?