Deprem bölgesinde nefret sloganı atmışlardı... 16 gözaltı

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde bulunan ilköğretim okulun bahçesinde Çarşı grubu üyeleri, "Vuralım Suriyeliyi Hatay'da, vuralım Afganı Kahramanmaraş'ta. Yeter artık bitsin bu barış, havaya kalksın kalaşnikoflar" sloganı attı.

ÇARŞI GRUBUNDA 16 GÖZALTI

Türkiye'yi yasa boğan olayın acısı henüz çok tazeyken ırkçı sloganlarla katliamları meşru kılmaya çalışan grup vatandaşların tepkisini çekti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, nefret ve şiddet içerir slogan atan Çarşı grubu üyelerine yönelik çalışmasında 16 kişi tespit ederek gözaltına aldı.