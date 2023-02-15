Deprem bölgesinden tahliyeler sürüyor

Depremin yaşandığı bölgelerde tahliyeler tüm hızıyla sürüyor. 205 bin 526 yolcu, havayolu seferleriyle güvenli bölgelere tahliye edildi. Tahliyelerin daha kolay sağlanması için Hatay HavaLimanı'nın tahrip olan bölgesi hızla onarıldı ve havayolu trafiğine açıldı. Ayrıca deprem bölgesine 4 bin 932 uçuş gerçekleştirilerek, eşine az rastlanır bir havayolu koridoru kurdu. Devlet Demiryolları'na bağlı trenler de tahliye süreçlerinde aktif görev aldı. 158 tren ile 30 bin depremzede, deprem bölgesinin dışına taşındı ve güvenli bölgelere yerleştirildi. 6 bin afetzede ise trenlere yerleştirilerek konaklama imkânı sağlandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 659 vatandaşımız da gemilerle tahliye edildi. 288 mobil baz istasyonu ve 8 acil iletişim aracı bölgeye konuşlandırıldı. Bu sayede kesintisiz iletişimin önü açıldı.