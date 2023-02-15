Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için bu akşam saat 20.00'de başlayan yardım programı tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor. Canlı yayına telefonla bağlanan Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yardım kampanyasına 950 milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı.

950 MİLYON TL YARDIM

Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu şöyle konuştu:



"Ülkemizin yaşadığı yüzyılın felaketinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kalyon Holding olarak ilk andan itibaren yaralarımızı sarmak için tüm imkanları seferber ettik. Depremde hemşerilerimizin acil temel ihtiyaçları ile barınma sorunlarını çözmek için her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Allahın izni ile 3 bin kişilik konteyner kentimizi pazartesi günü Islahiye'de hizmete alacağız. Vatandaşlarımızı yerleştireceğiz. Bir yandan da Kırıkhan'da bin kişilik konteyner kentimizin yapımı devam ediyor. Yapım ekiplerinin yollardan, doğalgazlara, boru hatlarına, enkaz kaldırmaya kadar her noktada çalışmalarımız devam ediyor. Kalyon Holding olarak, 950 Milyon TL yardımda bulunuyoruz. Ayrıca Hatay'da da pistin yapımını İGA olarak tamamladık. Hatay'da da 2 bin 500 kişilik konteyner kentin kurulumuna başladık. Bunu da en kısa zamanda bitireceğiz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi de Gaziantep'te 3 bin kişinin yaşam alanı. Halkımıza psikolojik olarak da destek veriyoruz"