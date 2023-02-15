Sevgililer Günü’nde en acı hediye

Asrın felaketinde yaşamını yitiren binlerce kişiden geriye acı hikâyeler kaldı. Onlardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan apartmanın enkazında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Bünyamin Kayacık'ın hikâyesi. Protez diş işiyle uğraşan Kayacık, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Sena Kara'ya bir hediye aldı.Tanışma yıldönümleri için üzerine sevgilisinin fotoğrafını bastırıp özel olarak yaptırdığı bez bebek oyuncağı Kara'ya gönderecekti ama nasip olmadı. Kayacık, annesi Fatma Kayacık (52) ve belediyede temizlik işçisi babası Kasım Kayacık (58) ile birlikte oturdukları Akevler Mahallesi 432 Sokak'taki binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.Enkazdan cansız bedenleri çıkan Kayacık ile anne ve babasının cenazeleri Belen ilçesi Kömürçukuru Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kayacık'ın eniştesi Osman Uğur, Kayacık'ın sevgilisi için aldığı hediyeyi otomobilinin bagajında buldu. Uğur, hediyeyi Sena Kara'ya gönderdi. Büyük üzüntü yaşayan Kara, telefonla görüştüğü aileye başsağlığı dileklerini iletti.Kara'nın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Sevgilisi Bünyamin Kayacık'ın fotoğrafını tutarken çekilmiş bir kareyi "Sen beni hiç incitmedin. Toprak da seni incitmesin sevgilim. Hep, çok" sözleri ile paylaştı. Genç kızın acı paylaşımı büyük ilgi gördü. SABAH'a konuşan Kayacık'ın eniştesi Osman Uğur, "Bünyamin'in hediyesini aracında bulduk. Bünyamin bu hediyeyi birinci tanışma yıldönümleri için hazırlatmış. İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı başsağlığı için aradı. Adresini öğrenip hediyeyi gönderdim. Kasım ayında askere gidecekti. Kısmet olmadı. Hayalleri yarım kaldı" diye konuştu.