3 bakan, 6 vali Hatay’da

Asrın felaketi 1.6 milyon nüfuslu Hatay'da en çok Antakya ilçesini vurdu. Asi Nehri çevresindeki özellikle Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı gibi merkezi bölgeler depremde büyük kayıp yaşadı. 8 ve üstü kat sayılı binaların depremde yıkılması tabloyu ağırlaştırdı. Hatay'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmaları organize ediyor. Bunun yanında 6 vali, 7 mülkiye müfettişi, 7 kaymakam ve on binlerce polis, asker, jandarma ve sağlık görevlileriyle devlet vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor. Hatay Şehir Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi aktif çalışıyor. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından farklı illere ambulans helikopterlerle sevk ediliyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan tahliye ve yerleştirme alanlarından sorumlu. Hatay'da özellikle merkez bölgede vatandaşlar şehri terk etmiş durumda. İmkânı olmayanlar toplanma merkezlerinden tahliye ediliyor. 112 ihbarlarını takip eden 20 kişilik ekip, 16 bin kişinin şehirden tahliyesini sağladı. 130 engelli de durumlarına uygun araçlarla istedikleri şehirlere gönderildi. 1927'de inşa edilen Tarihi Hatay Meclisi de depremde yıkıldı. Hatay Valiliği ile Belediye binası da ağır hasar aldı. -