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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Azerbaycan ‘könüllüleri’ depremzedeler için seferber oldu...

Azerbaycan Gençlik Vakfı üyeleri, yaraları sarmak için canla başla mücadele ediyor. Azerbaycan ‘könüllüsü’ 100 genç, ‘Bir yumruk, bir yürek, tek can’ anlayışıyla depremzede çocuklarla oyunlar oynayıp onlarla gülüyor, bazen de sarılıp ağlıyorlar

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Azerbaycan ‘könüllüleri’ depremzedeler için seferber oldu...
K.maraş ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde büyük bir yıkım meydana geldi. Yaraların sarılması için yapılan uluslararası yardım çağrısına ilk cevap yine kardeş 'can' Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan arama kurtarma ekipleri depremin ilk günü bölgeye gelerek canla başla enkaz alanlarında görev aldı. Azerbaycan'ın yardımı sadece arama kurtarma ekipleri ile de sınırlı değildi. Can Azerbaycan'dan gelen Azerbaycan Gençlik Vakfı üyesi 100 genç, 'Bir yumruk, bir yürek, tek can' anlayışı altında depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaraları sarmak için çaba gösteriyor.



TÜRKİYE'YE CAN OLDULAR
Yardım malzemelerini taşıyan, çocuklarla oyunlar oynayıp onlarla gülen, bazen de depremzedelere sarılıp ağlayan gençler, yaralara merhem oluyor. İhtiyaç neredeyse oraya yetişen Azerbaycanlı gençler, iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Azerbaycan Gençlik Vakfı, Karabağ'da yanlarında olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile birlikte çalışıyor, kardeşlik borcu olarak kardeş Türkiye'ye can oluyorlar.

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Azerbaycan ‘könüllüleri’ depremzedeler için seferber oldu...
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