Azerbaycan ‘könüllüleri’ depremzedeler için seferber oldu...

K.maraş ve Elbistan
ilçelerinde
meydana
gelen 7.7
ve 7.6'lık depremler
sonrası
10 ilde
büyük bir yıkım
meydana geldi.
Yaraların sarılması
için yapılan
uluslararası yardım
çağrısına ilk
cevap yine kardeş 'can'
Azerbaycan'dan geldi.
Azerbaycan arama kurtarma
ekipleri depremin ilk günü
bölgeye gelerek canla başla enkaz
alanlarında görev aldı. Azerbaycan'ın
yardımı sadece arama kurtarma ekipleri
ile de sınırlı değildi. Can Azerbaycan'dan
gelen Azerbaycan Gençlik Vakfı üyesi
100 genç, 'Bir yumruk, bir yürek, tek can'
anlayışı altında depremin merkez üssü
Kahramanmaraş'ta yaraları sarmak için
çaba gösteriyor.
TÜRKİYE'YE CAN OLDULAR
Yardım malzemelerini taşıyan, çocuklarla oyunlar oynayıp onlarla gülen, bazen de depremzedelere sarılıp ağlayan gençler, yaralara merhem oluyor. İhtiyaç neredeyse oraya yetişen Azerbaycanlı gençler, iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Azerbaycan Gençlik Vakfı, Karabağ'da yanlarında olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile birlikte çalışıyor, kardeşlik borcu olarak kardeş Türkiye'ye can oluyorlar.