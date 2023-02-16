Azerbaycan ‘könüllüleri’ depremzedeler için seferber oldu...

K.maraş ve Elbistanilçelerindemeydanagelen 7.7ve 7.6'lık depremlersonrası10 ildebüyük bir yıkımmeydana geldi.Yaraların sarılmasıiçin yapılanuluslararası yardımçağrısına ilkcevap yine kardeş 'can'Azerbaycan'dan geldi.Azerbaycan arama kurtarmaekipleri depremin ilk günübölgeye gelerek canla başla enkazalanlarında görev aldı. Azerbaycan'ınyardımı sadece arama kurtarma ekipleriile de sınırlı değildi. Can Azerbaycan'dangelen Azerbaycan Gençlik Vakfı üyesi100 genç, 'Bir yumruk, bir yürek, tek can'anlayışı altında depremin merkez üssüKahramanmaraş'ta yaraları sarmak içinçaba gösteriyor.Yardım malzemelerini taşıyan, çocuklarla oyunlar oynayıp onlarla gülen, bazen de depremzedelere sarılıp ağlayan gençler, yaralara merhem oluyor. İhtiyaç neredeyse oraya yetişen Azerbaycanlı gençler, iki devlet tek millet olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Azerbaycan Gençlik Vakfı, Karabağ'da yanlarında olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile birlikte çalışıyor, kardeşlik borcu olarak kardeş Türkiye'ye can oluyorlar.