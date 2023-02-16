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Giriş Tarihi: 16.2.2023 15:35

Bakırköy Adliyesi depremzedeler için tek yürek

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak bilinen büyük depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Canını kurtarabilen depremzedeler büyük acılar çekerken, depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa azaltabilmek için herkes tek yürek oldu. O yüreğin adreslerinden biri de Bakırköy Adalet Sarayı. Adliyedeki kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Bakırköy Adliyesi depremzedeler için tek yürek

Bakırköy Adliyesi'nde kan bağışı kampanyasına dair duyuru yapıldı. Duyurunun ardından depremzedeler için kan bağışında bulunmak isteyen hakim, Cumhuriyet Savcısı, adliye personeli, avukat ve vatandaşlar Kızılay'ın kan verme noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun ilginin yaşandığı noktada kan verme noktasına gelenler ilk olarak bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, kurulan sedyelerde kanlarını bağışladı.

ANA BİNADA AKŞAM SAATLERİNE KADAR BAĞIŞ

Büyük afetten yaralı kurtulan vatandaşların tedavileri için kana ihtiyaç duyulmasının ardından, Bakırköy Adliyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde Bakırköy Adliyesi ana bina protokol girişi atrium alanında başlayan kan bağışı kampanyası saat 17.00'ye kadar sürecek.

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Bakırköy Adliyesi depremzedeler için tek yürek
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