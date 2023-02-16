Bakırköy Adliyesi depremzedeler için tek yürek

Bakırköy Adliyesi'nde kan bağışı kampanyasına dair duyuru yapıldı. Duyurunun ardından depremzedeler için kan bağışında bulunmak isteyen hakim, Cumhuriyet Savcısı, adliye personeli, avukat ve vatandaşlar Kızılay'ın kan verme noktasında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun ilginin yaşandığı noktada kan verme noktasına gelenler ilk olarak bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, kurulan sedyelerde kanlarını bağışladı.

ANA BİNADA AKŞAM SAATLERİNE KADAR BAĞIŞ

Büyük afetten yaralı kurtulan vatandaşların tedavileri için kana ihtiyaç duyulmasının ardından, Bakırköy Adliyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde Bakırköy Adliyesi ana bina protokol girişi atrium alanında başlayan kan bağışı kampanyası saat 17.00'ye kadar sürecek.