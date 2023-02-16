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Giriş Tarihi: 16.2.2023 10:54

Adana'da yıkılan binaların enkazından örnekler alındı! Deniz kumu, kalitesiz malzeme kullanılmış

Adana'da yıkılan ve 418 kişiye mezar olan 11 binayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan müteahhit ve mühendisten 5’i tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da yıkılan binaların enkazından örnekler alındı! Deniz kumu, kalitesiz malzeme kullanılmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların enkazından örnekler aldı. Yürütülen soruşturmada da söz konusu yapılarda deniz kumuyla birlikte eksik ve kalitesiz malzeme kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişi yakalandı.

Aralarında yapı müteahhidi, inşaat mühendisi, fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuklandı.

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Adana'da yıkılan binaların enkazından örnekler alındı! Deniz kumu, kalitesiz malzeme kullanılmış
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