Adana’da yıkılan binaların enkazından örnekler alındı! Deniz kumu, kalitesiz malzeme kullanılmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların enkazından örnekler aldı. Yürütülen soruşturmada da söz konusu yapılarda deniz kumuyla birlikte eksik ve kalitesiz malzeme kullanıldığı tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişi yakalandı.

Aralarında yapı müteahhidi, inşaat mühendisi, fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de bulunduğu 11 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuklandı.