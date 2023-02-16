Devlerden büyük yardım

Asrın felaketi olarak nitelenen, Türkiye'deki 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dev Alman şirketleri, depremzedeler için ellerini taşın altına koydu. Deprem bölgelerine yardım yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, şimdiye kadar takibe alınan yardımların toplamı 38 milyon euroyu aştı. Bu tutar hızla artmaya devam ediyor.BAYER, Telekom, RWE, Siemens, Mercedes, AUDİ, VW, Aldi, Kaufland gibi küresel şirketlerin yardımları, bu şirketlerin ürünlerini kullanan vatandaşları da memnun etti. Sosyal medyada Avrupalı Türkler, "Zor günde üzerlerine düşeni yaptılar. Milyon dolarlar kazanan şirketlerimizden beklenen de bu davranıştır, teşekkür ederiz" gibi birçok paylaşım yaptılar.MERCEDES-BENZ: Alman otomotiv markası Mercedes-Benz, Alman Alman Kızıl Haç örgütüne Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için 1 milyon euro bağışladı. Alman otomobil devi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de şiddetli depremlerden etkilenen insanlar için bir milyon euro bağışlıyoruz.Bağış, temel ihtiyaç maddelerini hızlı bir şekilde sağlamak için yerel insani yardım için kullanılacak" dedi.Ayrıca, şirketin çalışanları arasında da bir bağış kampanyası düzenlendi.VOLKSWAGEN: Alman otomotiv üreticisi Audi de Volkswagen AG ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine acil yardım için 1 milyon euro bağışladı.PORSCHE: Almanya merkezli otomobil firması Porsche AG, depremden etkilenenler için Alman insani yardım kuruluşlarının çatı grubu olan "Aktion Deutschland hilft e.V."ye 1 milyon euro bağışladı.BAYER: Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, depremden etkilenenleri desteklemek için 1.5 milyon euroluk acil durum fonu sağladı. Kızılay'a 500 bin euro bağışta bulunan Bayer, Suriye için de Alman Kızıl Haçı'na 200 bin euro bağışladı.SİEMENS: Endüstri, enerji ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Almanya merkezli teknoloji şirketi Siemens, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon euro bağışta bulundu. Şirket, çalışanlarının bağışlarının toplamı kadar da ekleme yapacağını duyurdu.LUFTHANSA: Lufthansa, Türkiye'ye yardım uçuşu başlattı. Şirketin Boeing 777F uçağıyla bölgeye battaniye, giysi gibi malzemelerin yanı sıra yiyecek ve hijyen malzemeleri taşındı.DEUTSCHE TELEKOM: Alman Deutsche Telekom, Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu. Türkiye ve Suriye'deki müşterileri için veri dolaşımlarının da 15 Şubat'a kadar ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, Deutsche Telekom'un depremzedeler için "Aktion Deutschland Hilft"e (Almanya Yardım Ediyor) 1 milyon euro bağışta bulunacağı kaydedildi.ALLIANZ GROUP: Allianz Group depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla 6 milyon euro bağışladığını açıkladı. Şirket ayrıca çalışanları ve bağlı acentelerinin bağışlarına 1 milyon euro ekleme yapacağını belirtti.RWE: Enerji şirketi RWE de bağış yaptı.Şirketten yapılan açıklamada "Deprem bölgesinde faaliyet gösteren ve yardım etmek için her şeyi yapan yardım kuruluşlarına anında 250.000 euroluk yardım yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.VODAFONE: Cep telefonu şirketleri Telekom, Vodafone ve Telefonica bir süredir Türkiye ve Suriye ile ücretsiz görüşme yapılmasına izin veriyor. Telekom, mağdurlar için 1 milyon euro, Vodafone 1.2 milyon euro bağışladı.SCHAEFFLER AG: Herzogenaurach'ta bulunan araba parça üreticisi Schaeffler AG de 200.000 euro bağış yapanlar listesinde yerini aldı.ALDI SÜD: Aldi Süd süpermarket zinciri 500 bin euro bağışta bulunurken, Lidl ve Kaufland süpermarketlerinin bağlı bulunduğu Schwarz Grubu da 1 milyon euro bağış yaptı.yanında Würth-Gruppe 500.000, Deutsche Bank 500.000, Playmobil Çocuk Fonu 100.000 euro, R+V Versicherung 50.000 euro, Böhringer 250.000 ve Fraport da 1.000.000 euro bağış yaparak "hayır işinde biz de varız" dedi.