Haberler Gündem Haberleri SABAH İncirlik Üssü’nde! Haydar Aliyev Vakfı’ndan 145 ton yardım
Giriş Tarihi: 16.2.2023 14:39 Son Güncelleme: 16.2.2023 15:17

SABAH İncirlik Üssü’nde! Haydar Aliyev Vakfı’ndan 145 ton yardım

Haydar Aliyev Vakfı, depremzedelere 105 tonluk insani yardım gönderdi. Azerbaycan’dan kargo uçağıyla gönderilen yardımlar 10. Tanker Üs Komutanlığı’nda görevliler tarafından indirildi. Azerbaycan tarafından bugüne kadar depremzedelere toplam 145 ton yardım gönderildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SABAH İncirlik Üssü’nde! Haydar Aliyev Vakfı’ndan 145 ton yardım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, depremzedelere 105 tonluk insani yardım gönderdi.

Azerbaycan'dan kargo uçağıyla gönderilen yardımlar 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevliler tarafından indirildi.

Azerbaycan tarafından bugüne kadar depremzedelere toplam 145 ton yardım gönderildi.

Her gün onlarca uçağın tonlarca yardımın getirdiği İncirlik 10. Tank Üs Komutanlığı'nda askerler hep birlikte malzemeleri helikopterlere yüklüyor.

Askerler yardımların bir an önce depremzedelere kavuşması için adeta zamanla yarışıyor.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!

Pist alanına gelen iki şer halinde gelen helikoptere askerler 5 dakika içinde malzemeler yükleniyor ve deprem bölgelerine gönderiliyor.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı! Depremin ardından yeni adım! Binlerce kişi yaşayacak

ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH İncirlik Üssü’nde! Haydar Aliyev Vakfı’ndan 145 ton yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA