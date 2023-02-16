Sorumlular tek tek belirleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Hükümet olarak depremlerin yaralarını sarmak için büyük mücadele verdiklerini, adımlarını her noktaya ve vatandaşa ulaşmak için attıklarını söyleyen Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ın yüzde 40'ında hasar tespit çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Bazı kişilerin, "Bu kadar çabuk hasar tespiti yapılabilir mi?" sorusunu yönelttiğini aktaran Soylu, hasar tespiti yapan 7 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşunun 59 bin 814 kişiyle bölgede çalıştığını belirten Soylu, şunları kaydetti:Kim eksiklik yapmışsa, binanın yapımında bir eksiklik söz konusuysa, binanın yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa elbette ki bunların hepsinin tespitine yönelik delillendirilmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.Binalara barkotlar yerleştiriliyor. Numunesi alınmış, kanıtı alınmış ve 'Artık enkaz kaldırma yapılabilir' denildiği zaman enkazlar kaldırılacak.Şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildi.1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu, 59 bin 814 kişiyle bölgede destek ortaya koyuyor.Kahramanmaraş'ta 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.SABAH