Yabancı deprem uzmanları: Böylesini daha önce görmedik

Türkiye'yi sarsan depremlere ilişkin uzmanlardan çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor.Japonya'daki Kagawa Üniversitesi'nde görevli Yer Bilimci Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda, Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi ve kendi ülkesinde yaşanan depremlerle karşılaştırdı. Kaneda, aynı günde 2 büyük depremin yaşanmasının kendisini de şaşırttığını belirterek "Aynı günde olan bu kadar 2 büyük depremi daha önce hiç tecrübe etmedim, bilmiyorum" dedi. Öte yandan, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında bulunan Avustralyalı ekibin lideri Grant Rice, felaketin ölçeğinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.İsrailli yer bilimci Profesör Amotz Agnon, "Bu (Kahramanmaraş merkezli deprem), tarihte bu bölgede yaşadığımız büyük depremlerin tipik bir örneğidir. 1202 yılında meydana gelen yaklaşık 7,8 büyüklüğündeki Lübnan depremi, yazılı Levant tarihinde gördüğümüz en büyük boyuttaki deprem olabilir. 1939'da Kuzey Anadolu'da da benzerine rastlanmıştır" dedi.Almanya Jeoloji Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Oliver Heidbach'e göre en büyük trajedi, depremin merkez üssünün nüfusu yoğun bölgeye yakın olması. Heidbach, "Türkiye'de afet korumayla ilgili çok şey yapan mükemmel bir organizasyon var çünkü bunun geleceği biliniyor. Merkezi Ankara'da olan AFAD bu. Burada kabahatli aranamayacağı kanısındayım. Depremler gelecek. Biz onları engelleyemeyiz. Yapabileceğimiz tek şey, daha uzağa yerleşmek veya binaları yıkılmayacak şekilde inşa etmek" diye konuştu.