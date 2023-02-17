Adıyamanlı depremzede hamile kadın, ’Asiye’ ismini verdiği bebeğini Muş’ta kucağına aldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Muş Valiliği koordinasyonunda ailesiyle kente gelen depremzede Semra Toktaş, özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı.

Eşi Akif, Elif ve Yusuf isimli 2 çocuğuyla Muş'a gelen Semra Toptaş, kontrollerinin ardından doğumuna 3 hafta kale sezaryen ile doğum yapan depremzede, Asya ismini verdikleri 4,5 kiloluk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşadı.

Çocuğunu sağlıklı bir şeklide kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Semra Toptaş "Rabbime çok şükür kurtulduk. Bebeğimi de sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Muş a geldiklerini anlatan Toptaş Depreme gece yakalandıklarını şöyle anlatı: "Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden Muş'a geldik. 6 Şubatta meydan gelen depreme bizde evimizde yakalandık. Deprem anından eşim ve çocuklarımla hemen dışarıya kaçtık. Evimiz ağır hasar aldı. Depremin ardından 4 gün boyunca arabada kaldık. Deprem olduğu zaman ben hamileydim. Daha sonra Muş'a geldik. Burada rahatsızlanarak özel bir hastaneye geldim ve hemen acil sezaryenle bebeği aldılar. Bebeğimiz 4,5 kilo olarak doğdu. Çok şükür bebeğim sağlık bir şekilde dünyaya geldi. Diğer çocuklarım, ailem hepimiz iyiyiz çok şükür. Doğum yaptığım hastanede doktorlar bebeğimin ismin "Asya" olarak bıraktılar. Burada her şeyimizle ilgileniyorlar Allah hepsinden razı olsun. Allah bir daha böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın."

Danişment Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak yurtları depremzede aileler için açtıklarını söyledi. Şu anda bölgeden gelen aileleri ağırlamaya başladıklarını aktaran Yurt Müdürü Yarçin, depremden çok ciddi etkilenmiş evleri hasar görmüş bir ailemizin doğuma yakın zamanda iken depreme yakalanmış ve Muş'a geldiler. Anne Muş'ta doğum yaptı. Hastaneden taburcu olduktan sonra anne ve çocuğunu yurdumuza alarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteriyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını depremzede ailelerine seferber etmiş durumda. Gerek Bakanlığımız olsun gerek Valiliğimiz olsun bütün kamu kurum kuruluşlarıyla depremzede ailelerine burada yardımcı olmaya çalışıyoruz "diye konuştu.