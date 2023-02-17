Azerbaycan’dan 105 ton yardım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, depremzedelere 105 tonluk insani yardım gönderdi. Azerbaycan'dan kargo uçağıyla gönderilen yardımlar 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevliler tarafından indirildi. Azerbaycan tarafından bugüne kadar depremzedelere toplam 145 ton yardım gönderildi.Her gün onlarca uçağın tonlarca yardımın getirdiği İncirlik 10. Tank Üs Komutanlığı'nda askerler hep birlikte malzemeleri helikopterlere yüklüyor. Askerler yardımların bir an önce depremzedelere ulaşması için adeta zamanla yarışıyor. Pist alanına gelen helikoptere askerler 5 dakika içinde malzemeleri yüklüyor ve deprem bölgelerine gönderiyor.