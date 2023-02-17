CHP liderine ‘deprem provokatörü’ şikâyeti

Depreminyaşandığı andan itibaren bölgeye giden İsmail Uluhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlar hakkında suç duyrusunda bulundu.Memleketi Balıkesir'de savcılığa başvuran Uluhan, yaptığı suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, toplumumuzun ve gerginlik yaşadığımız ülkelerin gösterdiği bu duyarlılığı ve hassasiyeti gösterememiştir. Kenetlenmeye, dayanışmaya, moral ve motivasyonumuzu diri tutmaya ihtiyacımız olduğu bu dönemde Sayın Kılıçdaroğlu deprem üzerinden, acı üzerinden, gözyaşı üzerinden siyasi rant toplama, toplumu provoke etme ve dezenformasyon telaşına girmiştir." Uluhan, suç duyurusunun devamında, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına tek tek yer vererek şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu, 'Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar', 'Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar', 'Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var', 'Milleti soğuğa mahkûm ettiler', 'Bu sefer gençlerimize dokunmayalım' şeklindeki paylaşımlarıyla açıkça halkı kin ve düşmalığa sevk etmiş, dezenformasyon yaratarak kamu düzenini tehlikeye atmıştır.