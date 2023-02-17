Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Komsiç, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE TELEFONU

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti