Gazeteci Güngör Mengi vefat etti

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görmekte olan gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında hayatını kaybetti. Güngör Mengi'nin cenazesinin 18 Şubat Cumartesi günü öğle vakti İzmir, Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki dönem başkanlarından olan Güngör Mengi, Yeni Asır Gazetesi'nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapmış ardından geçtiği Sabah Gazetesi'nde de murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık görevlerinde bulunmuştu.