Son dakika: Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti

Ancak saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı.5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan'a verilen "Ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

Cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konulan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Alparslan Arslan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Arslan tedavisinin ardından tekrar cezaevine konulmuştu.