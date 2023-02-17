Tüm Türkiye’de depremde hayatını kaybedenlere dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerde hayatını kaybeden 38 bin 44 kişi için cuma namazı sonrasında tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındı. Karar üzerine cuma namazı öncesinde camilerde depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Camileri dolduran binlerce kişi okunan Kuran-ı Kerim'i dinlerken yapılan dualara eşlik etti. Geçmiş tüm depremlerde ve 6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere dua edilirken yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.
BİRLİK BERABERLİK VURGUSU
Yaşanan depreme dikkat çekilen birlik beraberlik vurgusu yapılan Cuma Hutbesinde, "Geçen hafta milletçe büyük bir felaket yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz Allah'ın yardım ve inayetiyle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece saramayacağımız hiçbir yara, dindiremeyeceğimiz hiçbir acı yoktur" denildi.
DEPREMZEDELERE YARDIM VURGUSU
Miraç Kandiline vurgu yapılan hutbede, "Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı bu kutlu gecede, dualarımız sadece dillerimizde kalmasın. Sözlü dualarımıza fiili dualarımızı da katalım. Yaşadığımız bu büyük afet karşısında kimsesizlere kimse, çaresizlere çare olmaya devam edelim. İhtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim, yetim ve öksüz yavrularımızı bağrımıza basalım. Kardeşlerimizin acısını bir nebze de olsa hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Deprem bölgelerinin yanında illerimize gelen depremzede kardeşlerimize de ulaşıp destek olalım. İhtiyaç fazlası evlerimizi ve bütün imkânlarımızı karşılıksız olarak onların istifadesine sunalım. Bu zor dönemde fahiş fiyatlarla depremzede kardeşlerimizi, aziz milletimizi istismar edenleri uyaralım. Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit, iyilik ve fedakârlık vaktidir. Zaman, Allah Resûlü (s.a.s)'in şu hadis-i şerifini aklımıza ve gönlümüze nakşetme zamanıdır: "Bir kul, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da o kula yardım eder." ifadelerine yer verildi.