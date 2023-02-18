Adıyaman’da 30 bin daire depreme dayanamadı

ŞEHRİN GİRİŞİNDE ENKAZ KARŞILIYOR

Şehrin girişi olan Adıyaman Valiliği'nden bulunduğu Atatürk Caddesi, kente girenleri enkazla karşılıyor. Bulvarın sağ ve sol kısmındaki özellikle eski binaların tamamı yıkılmış durumda. Büyük yıkıma uğrayan adreslerden biri de kentin merkezindeki Alitaş Mahallesi... Mahalledeki bütün binalar neredeyse tamamen yıkılmış durumda. Sağlam gibi görünen binalarda 1 ya da 2 kat zemine çökmüş halde duruyor. Adıyaman merkezde bulunan 1515 yılında inşa edilen Tarihi Ulu Camii ile Kommagene Krallığı dönemine ait Karakuş Tümülüsü'ndeki 10 metrelik 'Tokalaşma Sütunu da yıkıldı. Asırlardır sağlam kalan yapıların yıkımı depremin ne derece şiddetli olduğunun da gösterdi. Tüm binalarda arama-kurtarma çalışmaları AFAD koordinesinde devam ediyor. Koordinasyon için kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 3 farklı ilin valisi bulunuyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan merkezde görev alırken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da Gölbaşı İlçesinde görev yapıyor. Kent merkezindeki hasarın büyük olmasının yanı sıra Gölbaşı İlçesi ve Besni ilçeleri de depremden ağır hasar alan ilçeler arasında yer alıyor. Binlerce polis, asker, jandarma ve sağlık görevlileriyle devlet Adıyaman'da vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.