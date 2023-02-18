Adıyaman’da 30 bin daire depreme dayanamadı

1515'de inşa edilen Ulu Cami ile nin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı Adıyaman merkezde bulunan 1515 yılında inşa edilen Tarihi Ulu Camii ile Kommagene Krallığı dönemine ait Karakuş Tümülüsü'ndeki 10 metrelik 'Tokalaşma Sütunu da yıkıldı. SABAH, Adıyaman'daki felaketi sokak sokak cadde cadde görüntüledi. Adıyaman'da tabloyu ağırlaştıran merkezde bulunan eski yapıların fazlalığı oldu. Adıyaman'da şehir merkezinin tamamen enkaza dönüşmesiyle, yeni konutlar şehrin kuzeyindeki dağlık alana yapılacak. 30 bin yeni konutun inşa edilmesiyle Adıyaman merkezi taşınacak.
Pazarcık merkezli asrın felaketinin en ağır vurduğu şehirlerden biri de Adıyaman oldu. 632 bin kişilik nüfusuna göre, Hatay'dan sonra en ağır hasarı alan Adıyaman, depremle birlikte adeta enkaz şehre dönüştü. Kuzeyden Çelikhan, doğudan Kahta, güneydoğudan Samsat ve Atatürk Baraj Gölü ile güneyden Fırat nehri, batıdan ise Besni ve Tut ilçeleri ile çevrili tarihi şehir önceleri şehir merkezindeki kale etrafında konumlanmıştı. Kent, 1954 yılından itibaren genişleyerek büyüdü.
MAHALLE YOK OLDU
Adıyaman'da deprem, şehri adeta yerle bir etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 230 ekipten oluşan 460 mühendis, kentteki hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Son açıklanan verilere göre, Adıyaman'da toplam 34 bin 578 binada çalışma yapıldı. Aralarından İstanbul Teknik Üniversitesi, Bingöl, Bitlis ve Erzincan'daki üniversitelerden öğretim üyelerinin de bulunduğu ekibin yaptığı hasar tespit çalışmalarında 6 bin 990 binadaki 29 bin 703 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve ya da yıkık olduğu tespit edildi. Bu da depremden 30 bin dairenin etkilendiğini ortaya koydu.
ŞEHRİN GİRİŞİNDE ENKAZ KARŞILIYOR
Şehrin girişi olan Adıyaman Valiliği'nden bulunduğu Atatürk Caddesi, kente girenleri enkazla karşılıyor. Bulvarın sağ ve sol kısmındaki özellikle eski binaların tamamı yıkılmış durumda. Büyük yıkıma uğrayan adreslerden biri de kentin merkezindeki Alitaş Mahallesi... Mahalledeki bütün binalar neredeyse tamamen yıkılmış durumda. Sağlam gibi görünen binalarda 1 ya da 2 kat zemine çökmüş halde duruyor. Adıyaman merkezde bulunan 1515 yılında inşa edilen Tarihi Ulu Camii ile Kommagene Krallığı dönemine ait Karakuş Tümülüsü'ndeki 10 metrelik 'Tokalaşma Sütunu da yıkıldı. Asırlardır sağlam kalan yapıların yıkımı depremin ne derece şiddetli olduğunun da gösterdi. Tüm binalarda arama-kurtarma çalışmaları AFAD koordinesinde devam ediyor. Koordinasyon için kentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 3 farklı ilin valisi bulunuyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan merkezde görev alırken, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da Gölbaşı İlçesinde görev yapıyor. Kent merkezindeki hasarın büyük olmasının yanı sıra Gölbaşı İlçesi ve Besni ilçeleri de depremden ağır hasar alan ilçeler arasında yer alıyor. Binlerce polis, asker, jandarma ve sağlık görevlileriyle devlet Adıyaman'da vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.
ADIYAMAN ŞEHİR MERKEZİ TAŞINACAK
İki ayrı depremde kent genelinde 1485 binanın tamamen yıkılması, sonrasında Adıyaman şehir merkezinin bir bölümünün de başka yere taşınmasına kararlaştırıldı. Adıyaman'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyetle şehre yeni inşa edilecek binaların yerini belirledi. Adıyaman'a TOKİ tarafından ilk etapta yapılacak 30 bin bina şehrin kuzeyindeki dağlık alana inşa edilecek.
JEOLOJİK OLARAK DAHA SAĞLAM BÖLGEYE GEÇİLECEK
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç şu an da 30 bin konutun inşa edileceğini belirterek "İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu" dedi.