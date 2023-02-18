AK Parti Gençlik Kolları, afetzedelerle

AK Parti Gençlik Kolları, 8 bin gönüllüsüyle kurdukları Cemre adlı grupla, ilk günden bu yana deprem bölgesinde afetzedelerin yarasına merhem olmak için çalışıyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde yardım toplama alanları kuran Cemre, ihtiyaçlara göre gelen ayni yardımların tasnifini gerçekleştirdi. İnsani yardım malzemeleri taşıyan TIR'lar yola çıkarken 42 ilden 2 bin 300 gönüllü ile depremden etkilenen 10 şehre dağıldı. Genel Merkez Gençlik Kolları da depremden etkilenen 5 ilde lojistik merkezleri kurarak gelen yardım TIR'larını depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye dağıttı.