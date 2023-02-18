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Giriş Tarihi: 18.2.2023 19:31

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Libya Başbakanı Dibeybe, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe’yi kabul etti

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde, liderler Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşerek deprem nedeniyle geçmiş olsun temennilerini iletti.

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Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
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